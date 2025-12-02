ABD Merkez Bankası'nın senenin son faiz kararı gündeme geldi. Yapılan son toplantılarda beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapan Fed'in bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Peki, 2025 Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne yönde?

FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.

Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.