ÖSYM tarafından 2025 KPSS A Grubu sınavı başarıyla tamamlandı. Sınava katılan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı güne odaklanmış durumda. KPSS, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları olmak üzere üç ayrı bölümde, 7-13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2025 KPSS A GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları, 10 Ekim günü https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek.