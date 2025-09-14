Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sınav soruları ve cevapları yer aldı. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Sorular ve cevaplar da 14 Eylül günü saat 16:00'dan itibaren erişime açıldı.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

Adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Temel soru kitapçığı ise adayların erişimine 10 gün süreyle açık olacak.

2025 KPSS SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Ekim’de sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ve 2027-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.