Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce adayın katılımıyla düzenlenen sınavın sonuçları yıl başında açıklanan takvim doğrultusunda ilan edilecek. Peki, 2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte puan dağılımları ve adayların tercih süreci için gerekli veriler de paylaşılacak.

KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.