KYK yurt time başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tamamlanan başvuruların ardından sorgulanmaya başlandı. Başvurular 22 Eylül’de başlayıp 24 Eylül’de sona ermişti. Peki, 2025 KYK yurt time sonuçları açıklandı mı? KYK yurt time sonuçları nereden öğrenilir?

2025 KYK YURT TİME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan Yurt Time Spor başvurularının sonuçları merak edilirken, geçen yıl 26 Eylül’de açıklanan sonuçların bu yıl ekim ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

2025 KYK YURT TİME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları duyuru takvimi doğrultusunda ilan edilecek olup, öğrenciler sonuç bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek.