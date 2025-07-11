2025 LGS açıklandı: LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS tercihleri ne zaman alınacak?

MEB resmi sitesi üzerinde yer alan duyuruda 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri Saat 10:00 itibariyle yayında olacaktır bilgisi yer alıyor. Peki, 2025 LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS tercihleri ne zaman alınacak?
LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
LGS sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinde yer alan sonuç linkine tıkladıktan sonra TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) girdikten sonra görüntülenebilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. LGS tercih kılavuzunun gün içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.