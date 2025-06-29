LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, iyi bir Anadolu lisesine yerleşmek isteyen ve yıl boyunca bu hedefle çalışan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2025 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?





2025 LGS SONUÇLARI AIKLANDI MI?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

2025 LGS SONU ÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek; sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda sunulacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek.