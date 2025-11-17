15 bin öğretmen ataması için tercih süreci bugün başladı. MEB’e bağlı kurumlarda sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen ve sözlü sınavda başarılı olan adayların tercihleri, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2025 MEB 15 bin öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Öğretmen Tercih ve Atama Kılavuzu ile atama takvimi netleşti. Buna göre, 15 bin öğretmenin ataması 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MEB, sözlü sınava girip başarılı olan adayların tercih ve atama sürecine ilişkin “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”nu yayımladı. Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak.