Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav giriş yerleri, öğretmen adaylarının merakla beklediği sınava kısa bir zaman kala araştırılmaya başladı. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? AGS-ÖABT sınav süresi kaç dakika? AGS sınav sonçları ne zaman açıklanacak?

2025 AGS NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

AGS SORU SAYISI VE SÜRELER

AGS oturumu 110 dakika sürecek, 12:05'te son bulacak. ÖABT oturumu da ilköğretim için 90 dakika sürecek ve 16:15'te bitecek. ORtaöğretim adayları için de sınav 15:55'te tamamlanacak.

Tüm adaylara zorunlu olan AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT'de 50 soru yöneltilecek.

Sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak.

2025 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS'ye başvuran adayların sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos’ta açıklanacak.