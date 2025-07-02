Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 MEB DYK yaz okullar ne zaman? Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne kadar sürecek?





2025 MEB DKY YAZ OKULLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl organize edilen yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, bu yıl da öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla 1 Temmuz 2025 tarihinde başlıyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerindeki okullarda açılacak kurslara ve etkinliklere katılabilecek.

DYK ve yaz okulları kapsamında açılacak programlar, hem akademik başarıyı desteklemeyi hem de sosyal, kültürel ve sportif gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Kurslar ve etkinlikler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu süreçte gönüllü öğretmenler de yaz boyunca çeşitli derslerde görev alarak öğrencilere destek olacak. Hem öğretmenler hem öğrenciler için eğitici ve motive edici bir dönem olması bekleniyor.

2025 MEB DKY YAZ OKULLARINA KİMLER KATILABİLİR?

7. sınıfı tamamlayıp hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden olmak üzere en fazla 6 dersi seçerek kurslara katılabilecek.

8. sınıfa geçen öğrenciler ile mezun durumundaki öğrenciler ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık gibi derslerden toplamda en fazla 8 ders seçerek destekleme kurslarından faydalanabilecek.

2025 DYK KURS SÜRELERİ

Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla, eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

Kurslar ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi dışında cumartesi ve

pazar günleri yapılır. İhtiyaç halinde ise kurslar, hafta içi ders saatleri

dışında saat 20.00’a kadar yapılabilir.

Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Dersler 40’ar dakika olarak ayrı ayrı yapılır. Blok şeklinde de dersler yapılabilir.