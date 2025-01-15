Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 - MEB EKYS başvuruları başladı mı? 2025 - EKYS başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 - MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM, EKYS başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 2 Mart Pazar günü düzenlenecek sınav için adaylar, 21 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

2025 - MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

2025 - MEB EKYS NE ZAMAN?

2025 - MEB EKYS sınavı 2 Mart Pazar günü gerçekleştirecek.