2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları duyuruldu. 23 Şubat’ta yapılan sınavın ardından adaylar, tercih işlemlerini 18 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte süreçte yeni aşamaya geçildi. Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen MSÜ yerleştirme sürecinde sıradaki adım, mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları olacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl öğrenilir?





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2025 yılı tercih süreci 24 Mart’ta başlamış, adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan’a kadar tamamlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından, tercih sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında ikinci seçim aşamaları, 01 - 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Seçim aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar, sorgulama ekranında belirtilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Dikmen Caddesi, Bakanlıklar/Ankara – TBMM karşısı, 1 Numaralı Nizamiye) girişinde hazır bulunacaklardır.

Adayların sınava girişleri, belgelerinde yer alan sınav saatine göre organize edilecektir. Bu kapsamda, adaylar sınav saatlerine göre gruplara ayrılacak; öncelikle saat 07.30’da çağrılan adayların giriş işlemleri tamamlanacak, ardından 08.30 ve 09.30 oturumları için gelen adaylar içeri alınacaktır.

İkinci seçim aşamalarına katılım, tercih edilen okul türlerine göre aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:

Hava Harp Okulu: 01 - 05 Temmuz 2025

Kara, Deniz ve Milli Savunma Harp Okulları: 08 - 18 Temmuz 2025

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 21 - 28 Temmuz 2025

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu: 08 - 28 Temmuz 2025