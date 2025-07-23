ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları 23-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, 2025 ÖZYES başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ÖZYES ücreti ne kadar?

2025 ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

Takvime göre, 2025 ÖZYES başvuruları 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 28 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Geç başvurular ise 30 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ÖZYES BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ÖZYES başvuru kılavuzu 23 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Sınav ücreti de ÖSYM kılavuzunda yer alacak.

ÖZYES NE ZAMAN?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES), 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.