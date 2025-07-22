ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla PMYO taban puanı ve kontenjan sayısı araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 PMYO için kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi?

PMYO TABAN PUANI KAÇ, BELLİ Mİ?

2025 yılına dair PMYO taban puanı henüz açıklanmadı. Ancak Temmuz ayı bitmeden kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih kılavuzu da 22 Temmuz'da ilan edilmişti.

2024 PMYO için YKS TYT'den 250 ham taban puan ve üzeri alınması gerekiyordu. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ham taban puanın en az yüzde 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

PMYO KONTENJAN

Polislik kontenjanları geçtiğimiz sene (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday şeklindeydi. Bu sene de yaklaşık aynı rakamların duyurulması bekleniyor.

Adaylar başvuru yaptıktan sonra, sürecin olumlu olması halinde Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarına çağırılacak.