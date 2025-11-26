Yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının ardından gelen bu dinlenme molası, öğrencilere ikinci döneme enerjik bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Peki, 2025 Sömestr tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil Nisan'da mı, Mart'ta mı?

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile birlikte yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2. ARA TATİL TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci ara tatil bu sene Nisan ayında değil Mart ayında yapılacak. Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından ara tatiline başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullara geri dönerek ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.