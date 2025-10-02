2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. dönem sınav giriş yerleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara yönelik bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, 2 Ekim 2025 saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek.