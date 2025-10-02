Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için geri sayım başladı. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık ne zaman? 2025-BKUBTS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025-BKUBTS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05 Ekim 2025 tarihinde, ÖSYM’nin belirleyeceği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup, adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav binalarında hazır bulunmaları gerekecek. Bu saatten sonra sınav binalarına girişe kesinlikle izin verilmeyecek.

2025-BKUBTS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı’na (2025-BKUBTS) girecek adayların bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, sınava giriş yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecekler.