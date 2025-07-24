Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 2025 yılında da merak ediliyor. En iyileri belirleyen birkaç çalışma mevcut. Bunlardan biri, URAP’ın yaptığı çalışmadır. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025'te üniversite tercihi yapacak adaylar için rehber niteliğinde liste. İşte, 2025'te Türkiye'nin en iyi 6 devlet üniversiteleri...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 6 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

1. Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Öne çıkan alanlar: Tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği

Güçlü yönü: Sağlık alanındaki uzmanlık, akademik kadro kalitesi

2. İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Öne çıkan alanlar: Hukuk, edebiyat, iletişim, tıp

Güçlü yönü: Tarihî geçmiş, geniş fakülte çeşitliliği, öğrenci çeşitliliği

3.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ – İstanbul)

Öne çıkan alanlar: Mühendislik, mimarlık, uzay ve çevre bilimleri

Güçlü yönü: Teknik altyapı, Ar-Ge olanakları, sanayi iş birlikleri

4. Ankara Üniversitesi (Ankara)

Öne çıkan alanlar: Hukuk, siyasal bilgiler, tıp, dil ve tarih, veterinerlik, iletişim

Güçlü yönü: Köklü akademik geçmiş, çok disiplinli eğitim yapısı, devlet kademeleriyle güçlü bağları ve başkentte stratejik konum avantajı

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ – Ankara)

Öne çıkan alanlar: Mühendislik, mimarlık, fen bilimleri, ekonomi

Güçlü yönü: Araştırma ve proje üretimi, İngilizce eğitim, geniş kampüs yaşamı

6. Ege Üniversitesi (İzmir)

Öne çıkan alanlar: Ziraat, sağlık, fen bilimleri, tıp

Güçlü yönü: Araştırma altyapısı, Ege Bölgesi'nde lider konum