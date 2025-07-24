Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025'te Türkiye'nin en iyi 6 devlet üniversiteleri

2025'te Türkiye'nin en iyi 6 devlet üniversiteleri

24.07.2025 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025'te Türkiye'nin en iyi 6 devlet üniversiteleri

2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercihleri için araştırmaya başladı. Akademik kadro gücü, bilimsel yayın sayısı, mezunların iş bulma oranı, öğrenci memnuniyeti ve uluslararası başarıları gibi birçok kriter temel alınarak oluşturulan sıralamada, Hacettepe, ODTÜ ve İTÜ gibi köklü üniversiteler zirvede yer aldı. İşte, 2025'te Türkiye'nin en iyi 6 üniversiteleri...

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 2025 yılında da merak ediliyor. En iyileri belirleyen birkaç çalışma mevcut. Bunlardan biri, URAP’ın yaptığı çalışmadır. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025'te üniversite tercihi yapacak adaylar için rehber niteliğinde liste. İşte, 2025'te Türkiye'nin en iyi 6 devlet üniversiteleri...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 6 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

1. Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Image

Öne çıkan alanlar: Tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği

Güçlü yönü: Sağlık alanındaki uzmanlık, akademik kadro kalitesi

2. İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Image

Öne çıkan alanlar: Hukuk, edebiyat, iletişim, tıp

Güçlü yönü: Tarihî geçmiş, geniş fakülte çeşitliliği, öğrenci çeşitliliği

3.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ – İstanbul)

Image

Öne çıkan alanlar: Mühendislik, mimarlık, uzay ve çevre bilimleri

Güçlü yönü: Teknik altyapı, Ar-Ge olanakları, sanayi iş birlikleri

4. Ankara Üniversitesi (Ankara)

Image

Öne çıkan alanlar: Hukuk, siyasal bilgiler, tıp, dil ve tarih, veterinerlik, iletişim

Güçlü yönü: Köklü akademik geçmiş, çok disiplinli eğitim yapısı, devlet kademeleriyle güçlü bağları ve başkentte stratejik konum avantajı

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ – Ankara)

Image

Öne çıkan alanlar: Mühendislik, mimarlık, fen bilimleri, ekonomi

Güçlü yönü: Araştırma ve proje üretimi, İngilizce eğitim, geniş kampüs yaşamı

6. Ege Üniversitesi (İzmir)

Image

Öne çıkan alanlar: Ziraat, sağlık, fen bilimleri, tıp

Güçlü yönü: Araştırma altyapısı, Ege Bölgesi'nde lider konum

İlgili Konular: #ODTÜ #İTÜ #Ege Üniversitesi