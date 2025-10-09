2025-TR-YÖS/2 sınav yerlerinin açıklanacağı tarih, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025-TR-YÖS/2 sınav yerleri açıklandı mı? 2025-TR-YÖS/2 sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2025-TR-YÖS/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

19 Ekim 2025’te yapılacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için adayların bina ve salon atamaları tamamlandı.

2025-TR-YÖS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri’ni, 9 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS numarası ve aday şifreleriyle edinebilecek.