Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Peki, 2025-TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. Dönem sonuçları nereden öğrenilir?

TUS - STS 2. DÖNEM TIP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu dönemde sınav takvimi ve işlemler, ÖSYM’nin yayınladığı açıklamalar ve elektronik sistemler aracılığıyla adaylara düzenli biçimde iletildi. Adaylar sonuçlara, 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden; T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları olacaktır. Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adaylara STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adaylara STS 2. Aşama Puanı hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.