ÖSYM tarafından düzenlenen TUS 2025 2. dönem sınavı, yoğun katılımla başarıyla tamamlandı. Sınav süreci, hem Temel Tıp Bilimleri Testi hem de Klinik Tıp Bilimleri Testi oturumlarıyla gerçekleştirilirken, adaylar bilgilerini ortaya koyarak uzmanlık yolunda önemli bir sınavı geride bıraktı. Peki, 2025 TUS sınav sonuçları açıklandı mı? TUS saat kaçta açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde ilan edilecek.

TUS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ösym'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Açıklama saati ise bildirilmedi.

TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilgili puanı 45 ve üzeri olan adaylar, tercih işlemlerini internet üzerinden yapabilecek. Tercih tarihleri ve süreci, sonuç açıklamasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Bu süreçte adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem taşıyor.