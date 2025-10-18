VGM tarafından ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ön lisans ve lisans öğrencilerinin yapacakları burs başvurularına çevrildi. Peki, 2025 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı burs başvuru tarihleriyle birlikte yükseöğrenim burs başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek.