Bu sene YDS'nin ilk oturumu 9 Mart'ta, ikinci oturumu ise 5 Temmuz'da uygulandı. Peki, 2025 YDS/2 sınav tarihi hangi gün? YDS başvuru nasıl yapılır, YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS 2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

YDS 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları, ekran açıldığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS 2 başvuru ücreti başvuru ekranı açıldığında belli olacak.