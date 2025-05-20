YDS'nin açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'dır. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Başta İngilizce olmak üzere, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi birçok dilde yapılmakta. Peki, 2025 YDS başvuruları başladı mı? YDS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvurularının başladığını resmen duyurdu. Peki, 2025 YDS başvuruları başladı mı? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/İNGİLİZCE BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvuruları 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. YDS/İNGİLİZCE NE ZAMAN? 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce),5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi BaşvuruKılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.