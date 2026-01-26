Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) kapsamında yapılan uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025-YDUS 1. DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2025-YDUS 1. DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.