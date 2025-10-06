Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 17:23:00
Senede 3 kez uygulanan ALES'in son oturumu ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, 2025 yılı son ALES sınavı ne zaman? ALES 3 başvuruları başladı mı? ALES 3 başvurusu nasıl yapılır?

2025-ALES/3 sınavı için araştırmalar başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmak isteyen adaylar, sınav tarihi, başvuru süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2025 yılı son ALES sınavı ne zaman? ALES 3 başvuruları başladı mı? ALES 3 başvurusu nasıl yapılır?

Image

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'de sona erecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

