2025 YKS'de kalem, silgi verilecek mi? YKS 2025 küpe takmak yasak mı?

Üniversite sınavı YKS, üç ayrı oturumla adayların karşısına çıkacak. Bu önemli sınav sürecinde adaylar, başarılı bir performans sergilemek için hem sınav öncesi hem de sınav anında dikkat etmeleri gereken pek çok kuralla karşı karşıya. Peki, 2025 YKS'de kalem verilecek mi? YKS 2025 küpe takmak yasak mı?





YKS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS 2025 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına sınav belgeleri dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

YKS KÜPE TAKMAK YASAK MI?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,

küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.