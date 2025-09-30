2025 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteli olma hayali kuran on binlerce öğrenci, ilk tercih döneminde yerleşemedikleri bölümler için bir kez daha şanslarını deniyor. YKS ek tercihleriyle boş kalan kontenjanları değerlendiren öğrenciler, toplamda 24 tercih yapabilecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite ek tercih sonuçları nereden öğrenilir?

2025 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçen yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasından yaklaşık iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih işlemlerinin 30 Eylül’de sona erecek olması nedeniyle, sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.