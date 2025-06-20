2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Peki, 2025 YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?





SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL OLMALI?

ÖSYM konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." denildi. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapılarak “Sınav Giriş Belgesi” PDF formatında indirilebilir. Dileyen adaylar e-Devlet üzerinden de yönlendirme alabilir.