Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 YKS sınavına 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi 2025 yılında yapılacak olan YKS sınavına katılacak. Peki, 2025 YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?





2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihi ve saati belli oldu. Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da sona erecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te tamamlanacak.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 aday sınava girecek. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.