'YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?' sorusu gündemde yer alıyor. Haziran ayında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala, milyonlarca öğrenci sınavlara hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte?

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.