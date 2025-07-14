TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde yapılan sınavın ardından adaylar sonuçları öğrenmeyi bekliyor. 2,5 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından gözler açıklanacak sonuçlarda. Peki, 2025 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz’da açıklayacak.

Söz konusu sınav sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik ise bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.