Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sonuç sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu . Üniversite adayları YKS sonuçlarıyla ilgili çeşitli soruları gündeme getiriyor. Peki, 2025 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz’da açıklayacak.

Söz konusu sınav sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik ise bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.