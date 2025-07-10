22 Haziran'da TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilir.

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Tercihler T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle gerçekleştirilecek.