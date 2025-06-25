ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih duyuruldu. YKS sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlara ilişkin bilgiler yer alacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS, TYT, AYT, YDT sonuç tarihi ne?





2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının ardından ayrıca tercih takvimi belirlenecek. Adaylar osym.ais.gov.tr adresi üzerinden üniversite tercihlerini yapacak. Tercih dönemi boyunca adaylar, yeni bölüm ekleme-çıkarma işlemi yapabilecek. ÖSYM tarafından tercih takvimi ayrıca duyurulacak.

2025 YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YKS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla ilan edilmiyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak “YKS sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların AYT, TYT ve YDT oturumlarından doğru-yanlış cevap sayıları toplam puanları yer alacak.