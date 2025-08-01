2025 YKS tercih: Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır? YKS'de puan mı sıralama mı önemli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30–31 Temmuz 2025 tarihlerinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayınladı. Peki, Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır? YKS'de puan mı sıralama mı önemli?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL HAZIRLANIR?

Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.

Adaylar, tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2024 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.

YKS'DE PUAN MI SIRALAMA MI ÖNEMLİ?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Başarı sıralamaları, o yıl sınava giren adaylar arasındaki göreceli konumunu net gösterdiği için daha stabil kabul ediliyor.

Başarı Sırası, YKS'ye giren adayların, hesaplanan her puan türüne göre küçükten büyüğe doğru ayrı ayrı dizildiği sıralamadır. Başarı Sırası Ortalaması: YKS'ye giren adayların ikametgah illerine göre il bazında puan türlerinin ortalamasıdır.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.