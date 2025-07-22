2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite tercih süreci ve yerleştirme takvimi netlik kazanacak. Peki, 2025 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

2025 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2025 tarihinde start alacak tercihler, 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Tercih yapacak adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile mobil uygulama üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.