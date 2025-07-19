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2025 YKS tercihleri: En fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

2025 YKS tercihleri: En fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

19.07.2025 20:34:00
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Haber Merkezi
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2025 YKS tercihleri: En fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

2025 YKS tercih dönemine sayılı günler kaldı. Adaylar hangi bölümlerin kontenjanlarının daha yüksek olduğunu araştırıyor. Peki, en fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

19 Temmuz 2025 itibarıyla YKS sonuçları açıklandı. Adaylar tercihlerinde etkili olabilecek verilerden biri olan kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, en fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

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4 YILLIK HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI YÜKSEK?

Devlet üniversitelerinde 2024’te 4 yıllık bölümler için toplam 320.488 kontenjan ayrıldı. 

Bu bölümlerin içerisinde Tıp, Mühendislik, Eğitim, İktisat, İşletme gibi alanlar başı çekti.

2 YILLIK HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI YÜKSEK?

Aynı dönemde 2 yıllık ön lisans programlar için 278.261 kontenjan ayrıldı. 

Bu programlar, özellikle öğrencilerin bazen tercih ettiği pratik ve hızlı iş imkânı sağlayan alanlarda yoğunlaştı (örneğin Sağlık, Hizmet, Turizm, Uygulamalı Teknoloji).

4 YILLIK (LİSANS)

Tıp Fakültesi

Mühendislik Fakülteleri (Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar)

Eğitim Fakülteleri (Sınıf, Türkçe, İngilizce Öğretmenliği)

İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk vb.)

2 YILLIK (ÖNLİSANS)

Sağlık Hizmetleri (Acil Yardım, Fizyoterapi, Tıbbi Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım)

Hizmet ve Teknik Uzmanlık Programları (Turizm ve Otel İşletmeciliği, Elektrik, Moda Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı)

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