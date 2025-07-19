2025 YKS tercihleri: En fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

19 Temmuz 2025 itibarıyla YKS sonuçları açıklandı. Adaylar tercihlerinde etkili olabilecek verilerden biri olan kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, en fazla kontenjan hangi bölümlerde var?

4 YILLIK HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI YÜKSEK?

Devlet üniversitelerinde 2024’te 4 yıllık bölümler için toplam 320.488 kontenjan ayrıldı.

Bu bölümlerin içerisinde Tıp, Mühendislik, Eğitim, İktisat, İşletme gibi alanlar başı çekti.

2 YILLIK HANGİ BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI YÜKSEK?

Aynı dönemde 2 yıllık ön lisans programlar için 278.261 kontenjan ayrıldı.

Bu programlar, özellikle öğrencilerin bazen tercih ettiği pratik ve hızlı iş imkânı sağlayan alanlarda yoğunlaştı (örneğin Sağlık, Hizmet, Turizm, Uygulamalı Teknoloji).

4 YILLIK (LİSANS)

Tıp Fakültesi

Mühendislik Fakülteleri (Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar)

Eğitim Fakülteleri (Sınıf, Türkçe, İngilizce Öğretmenliği)

İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk vb.)

2 YILLIK (ÖNLİSANS)

Sağlık Hizmetleri (Acil Yardım, Fizyoterapi, Tıbbi Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım)

Hizmet ve Teknik Uzmanlık Programları (Turizm ve Otel İşletmeciliği, Elektrik, Moda Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı)