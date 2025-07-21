2025 YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, tercih dönemi adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını ve hangi tarihe kadar devam edeceğini merakla takip ediyor.Peki,2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercihi nasıl yapılır?

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2025-YKS tercih işlemleri 30 Temmuz'da başlayacak ve adaylar tercihlerini 11 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2025-YKS Yerleştirme Kılavuzu'nun Temmuz ayı içerisinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanması öngörülüyor. Kılavuzda, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına ait kontenjanlar, programlara özgü özel şartlar ile tercih edilecek bölümlerin kodları kapsamlı bir şekilde açıklanacak.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden veya mobil uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecekler.