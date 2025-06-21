Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

21.06.2025 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

2025 YKS 21 Haziran Cumartesi günü TYT oturumuyla başlıyor. Peki, 2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

YKS 2025 maratonu başlıyor! Yarın, 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile birlikte milyonlarca aday sınav heyecanını yaşayacak. Peki, 2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?


YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin ilk oturumu TYT 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından birkaç saat içerisinde soruların ve cevapların yüzde 10'unun ÖSYM duyurular sayfası üzerinden yayınlanması bekleniyor

YKS (TYT) SORULARI VE CEVAP ANHATARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin duyurular ekranından yayınlanacak.


İlgili Konular: #TYT #YKS #Cevap Anahtarı #YKS cevap anahtarı