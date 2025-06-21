YKS 2025 maratonu başlıyor! Yarın, 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile birlikte milyonlarca aday sınav heyecanını yaşayacak. Peki, 2025 YKS-TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TYT soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?





YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin ilk oturumu TYT 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından birkaç saat içerisinde soruların ve cevapların yüzde 10'unun ÖSYM duyurular sayfası üzerinden yayınlanması bekleniyor

YKS (TYT) SORULARI VE CEVAP ANHATARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin duyurular ekranından yayınlanacak.



