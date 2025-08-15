2025 Temmuz ayında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sınavın saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.