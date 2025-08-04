Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) 2025 TR-YÖS/2 başvuru tarihini açıkladı. Peki, 2025 YÖS/2 başvuruları başladı mı? Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

YÖS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2025 TR-YÖS 2 sınavına katılmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru süreci 7 Ağustos tarihinde başlayacak.

YÖS SINAVI NE ZAMAN?

2025 TR-YÖS/2 sınavı, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere toplam 6 dilde uygulanacak.