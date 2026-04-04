AÖF bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Ara sınavlar öncesinde, Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi sistemi üzerinden yayımlandı. Peki, 2026 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? AÖF sınavları giriş belgesi nasıl alınır?

2026 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı giriş belgesi erişime açıldı. Sınav giriş belgelerine, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak "Sınav İşlemleri" sekmesinden ulaşılabiliyor.