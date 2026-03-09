AÖL 2. dönem sınavları yaklaşırken, açık öğretim lisesi öğrencileri sınav yerleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı için sınav giriş belgeleri, öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, 2026 AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı için sınav giriş belgeleri, öğrencilerin erişimine açılmıştır.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini almak için:

Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş Sistemi adresine giriş yapabilir, Giriş için Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifre veya e-Devlet şifresi kullanabilir, Sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranından belgelerini görüntüleyip alabilirler.

Sınav günü sınav giriş belgesinin yanınızda bulunması zorunludur.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecektir.

Buna ek olarak, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026 – 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.