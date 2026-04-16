AUZEF ara (vize) sınav tarihleri yaklaşıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri auzef sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorularına hız kazandırdı. Peki, 2026 AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında, konuya ilişkin bilgiler haberimize eklenecektir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini alabilecekler.

AUZEF SINAV TARİHLRİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.