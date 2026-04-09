2026 BİLSEM sınav sürecinde, 15 Aralık 2025’te başlayan ön değerlendirme sınavları 20 Şubat 2026’da tamamlandı ve sonuçlar 27 Şubat 2026’da açıklandı. Şimdi adaylar, bireysel sınav oturumlarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 BİLSEM bireysel sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BİLSEM BİREYSEL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 6 Nisan 2026 tarihinde başlayarak 19 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek.

BİLSEM GİRİŞ YERLERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

BİLSEM giriş belgeleri 30 Mart 2026 itibarıyla erişime açıldı. Bireysel değerlendirme oturumlarına katılacak öğrenciler, belgelerini e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN?

BİLSEM’de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.