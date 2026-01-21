Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

2026 DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.