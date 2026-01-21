Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

21.01.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Lisans eğitimine geçiş hedefi bulunan binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayıma başladı. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?  İşte, ayrıntılar...

Image

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

2026 DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

İlgili Konular: #sınav #ösym #başvuru #DGS