Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, 2026 EKPSS başvuru tarihini araştırıyor. Peki, 2026 EKPSS başvuruları başladı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS başvuruları 4 Şubat’ta başlayacak, ÖSYM’nin yapacağı duyurunun ardından başvuru ekranı erişime açılacak; başvurular ise 24 Şubat’ta sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da gerçekleştirebilecek. Geç başvurular ise 3–4 Mart tarihlerinde kabul edilecek.

EKPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.