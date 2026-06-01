Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak 2026 bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürerken, adaylar sonuç ekranına odaklandı. Peki, 2026 İOKBS sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi netleşti. Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 İOKBS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.