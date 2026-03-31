Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2026 takvimi ile memur adaylarının en çok merak ettiği başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşti. Peki, 2026 KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS ne zaman?

2026 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS B grubu başvuruları 01.07.2026 - 13.07.2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026

Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

Sonuç tarihi: 30.10.2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

Sonuç tarihi: 19.11.2026